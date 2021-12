Si schianta a terra con il parapendio, 35enne in rianimazione

Si è schiantato a terra con il parapendio ed è stato ricoverato in ospedale a Vicenza per le gravi ferite ricevute. L'incidente è avvenuto nel pomeriggio di domenica nella frazione di Tretto a Schio.

L'uomo (G.G. le iniziali), 35enne di Torrebelvicino, è caduto rovinosamente al suolo durante il volo per motivi in corso di accertamento. Il ferito è stato soccorso in codice rosso e portato al San Bortolo in elicottero: attualmente si trova nel reparto rianimazione e avrebbe riportato fratture agli arti inferiori e probabilmente anche al bacino.