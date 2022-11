Rubata una bomba della seconda guerra mondiale in attesa di disinnesco

Indagini in corso da parte dei carabinieri sul furto di un ordigno da mortaio della seconda guerra mondiale ritrovato ai primi di novembre a Spiazzo di Val Liona. La bomba bellica si trovava in via Carbonarolla, su un terreno collinare di proprietà privata fuori dal centro abitato della frazione ed era in attesa di essere fatta brillare nella mattinata di mercoledì.

Al loro arrivo, gli artificieri del Genio guastatori della brigata paracadutisti "Folgore", di stanza a Legnago, sono rimasti sorpresi nel non trovare nulla. Il piccolo residuato bellico era infatti sparito: inutili le ricerche dei militari nei dintorni. Sul posto, sono arrivati anche gli uomini dell’Arma e un’ambulanza del pronto soccorso. L’ordigno, secondo i piani, doveva essere trasportato entro le 10 del mattino in un altro luogo - probabilmente in una delle cave nei dintorni - per essere definitivamente dissinescato.