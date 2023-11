Rubano un portafoglio in un negozio, denunciati per furto con destrezza

I carabinieri hanno identificato e denunciato in stato di libertà alla procura due cittadini rumeni per furto con destrezza in concorso. Nell’agosto scorso, una pattuglia era intervenuta presso un esercizio commerciale del centro storico di Malo dove era stato consumato un furto con destrezza in danno della titolare dell’esercizio.

Un giovane, di nazionalità straniera, dopo aver avuto accesso all’interno del negozio, appoggiava un giornale che aveva in mano sul bancone dove vi era un portafoglio. Dopo aver distratto la vittima, chiedendo delle informazioni in un linguaggio poco comprensibile, il malvivente ha rubato il portafoglio – che conteneva circa 300 euro e documenti personali - per poi dileguarsi con un complice che lo attendeva a bordo di un’autovettura.

I fatti sono stati poi denunciati dalla vittima presso la stazione di Malo. Le indagini condotte dai carabinieri, articolate su acquisizioni testimoniali e visione di immagini di videosorveglianza pubbliche e private, hanno consentito di raccogliere incontrovertibili elementi di reità in capo a due cittadini rumeni (un 22enne ed un 20enne), entrambi senza fissa dimora e con precedenti di polizia specifici.