Rubano in un negozio, ladri rintracciati grazie alle telecamere

I carabinieri della stazione di Schio hanno denunciato 2 uomini, un 34enne e un 23enne, entrambi di origini romene, ritenuti responsabili di furto. Le indagini sono state avviate in seguito alla denuncia presentata ai carabinieri dal titolare di un esercizio commerciale di Schio, dopo aver notato alcuni furti di prodotti di cosmesi. In particolare, l’esercente aveva denunciato due distinti episodi di furto, avvenuti rispettivamente nei mesi di settembre e novembre 2023.

Le indagini, svolte dai militari mediante l’acquisizione delle immagini dei sistemi di videosorveglianza installati all’interno dell’attività commerciale, consentivano di identificare gli autori dei furti. Si tratta di due connazionali, entrambi senza fissa dimora, con precedenti di polizia specifici. Nei loro confronti è scattata dunque una denuncia, in stato di libertà, alla Procura della Repubblica di Vicenza per furto aggravato in concorso e continuato.