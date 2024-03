Ruba la bici elettrica, ma viene acciuffato mentre sta salendo sul treno

Bloccato dalla Polizia Locale mentre sale in treno con la bici elettrica appena rubata. Dopo il furto di una bicicletta elettrica avvenuto poco prima delle 16 di ieri pomeriggio 19 marzo in pieno centro a Monselice ha pensato bene A.L un quarantaduenne di Schio (Vicenza) di farla sparire caricandola sul treno diretto a Padova, ma non ha pensato che al binario 3 della stazione di Monselice fosse da li a poco raggiunto dagli agenti della Polizia Locale.

Il furto

Sono bastati pochi istanti al maldestro ladro, approfittando dell’orario di chiusura del pubblico esercizio “Dolce e Salato”, per tagliare la catena che la proprietaria del locale aveva messo per legare la propria bici ad uno degli ombrelloni posti davanti all’esercizio. Immediata la chiamata al Comando che grazie all’ausilio delle immagini dell’impianto di videosorveglianza è riuscita a risalire al fatto e al suo autore tanto da poterlo seguire con le riprese in tutto il percorso sino alla stazione dei treni.

Il fermo

Immediato l’intervento della pattuglia che una volta individuato il sospettato è riuscita a bloccarlo mentre stava per salire con la bici in treno. Al seguito il ladro aveva uno zaino pieno di attrezzi da scasso e da taglio tra cui un flessibile a batteria, una trancia e una serie di trancini. Trasportato presso la locale stazione dei carabinieri è emerso che a carico della persona pendevano altri fatti analoghi. Il quarantaduenne a cui è stata sequestrata tutta l’attrezzatura da scasso e da taglio è stato denunciato all'autorità giudiziaria per furto aggravato.