Ruba il portafoglio a una volontaria dell'"Urban Center" di Bassano, denunciata una 24enne

Il pomeriggio del 19 marzo i carabinieri sono intervenuti presso l’ufficio comunale “Urban Center” a Bassano del Grappa in seguito al furto del portafoglio appena subito da una volontaria addetta al servizio civile digitale. In sostanza, la donna, di Alessandria, mentre era intenta a tenere un meeting, aveva notato una giovane entrare negli uffici per poi uscire poco dopo frettolosamente.

Questo insolito e arbitrario ingresso nell’area riservata agli addetti, aveva portato la donna a controllare immediatamente la sua borsa, tenuta proprio in quell’ufficio appena visitato dalla sconosciuta. E così, constatato la sparizione del portafoglio, la volontaria, assistita da alcune persone presenti all’interno, ha avvertito immediatamente il numero di emergenza 112. Appena giunti i carabinieri sul posto, la giovane donna, una 24enne rumena di Lusiana Conco, che nel frattempo aveva estratto dal sua borsa il portafogli appena rubato, lanciandolo letteralmente sulla scrivania della vittima, è stata condotta in caserma e denunciata per furto.