Ruba l'auto al padre, scatta la denuncia: 32enne fermato dalla polizia

Nella serata di Santo Stefano una pattuglia della Squadra Volanti ha fermato una piccola utilitaria il cui proprietario, residente a Montecchio Maggiore , ne aveva denunciato il furto, avvenuto il giorno della vigilia di Natale. L’uomo aveva denunciato il figlio 32enne che, pur non vivendo più insieme ai genitori, il 24 dicembre si era presentato in casa e senza alcuna motivazione aveva rubato dalla borsa della madre le chiavi della Fiat Panda.

Nella serata di mercoledì una pattuglia della Squadra Volanti ha rintracciato l’utilitaria in Corso SS. Felice e Fortunato a Vicenza. La Panda era guidata dal figlio della coppia, in quel momento accompagnato dalla fidanzata. Dal controllo della banca dati delle Forze di Polizia, per entrambi i giovani sono emersi precedenti di polizia per reati contro il patrimonio, la persona e uso di sostanze stupefacenti. Poichè il ragazzo risultava anche essere ricercato proprio per il furto dell’autovettura, i due sono stati accompagnati presso gli Uffici della questura. La ragazza ha lasciato gli uffici poco dopo, mentre il ragazzo, dopo essere stato fotosegnalato, è stato denunciato all’Autorità giudiziaria per il reato di furto. Poco dopo è giunto presso la questura anche il padre proprietario dell’auto che dopo avere confermato quanto denunciato alla vigilia di Natale, è potuto tornare in possesso dell’autovettura.