Domenica di fuoco allo stadio: scontro tra i tifosi del Giorgione e quelli del Bassano

E'stato un pre partita a dir poco movimentato quello andato in scena oggi all'esterno dello stadio di calcio di Castelfranco Veneto. Intorno alle 14.15, infatti, le tifoserie organizzate del Giorgione e del Bassano (entrambe militanti nel campionato di Eccellenza) si sono incontrate nel piazzale esterno dell'impianto sportivo castellano e sono così volati insulti e spintoni prima del fischio d'inizio del match, facendo temere il peggio ai presenti rimasti attoniti da quanto stava accadendo.

Grazie alla presenza sul posto dei carabinieri, e del Comandante della Compagnia di Castelfranco, gli animi dei circa 40 tifosi (20 per fazione) pronti alla rissa sono però presto tornati alla calma e così la partita è potuta iniziare senza ritardi o problematiche di sorta. Nonostante la segnalazione dei carabinieri è poi comunque arrivata la smentita del presidente del Giorgione, Antonello Orfeo, raggiunto telefonicamente durante la partita: "Non ho notizia di alcuno scontro tra tifoserie fuori dallo stadio prima dell'entrata in campo dei giocatori. Qui ci sono due pattuglie dei carabinieri e al momento è tutto nella normalità".

Da Trevisotoday