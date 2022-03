Rubano una bici da un'abitazione, sorpresi con la refurtiva da militare fuori servizio

Intorno alle 18 di venerdì, un militare libero dal servizio ha notato due persone nei pressi del cimitero di Noventa Vicentina in possesso di una mountain bike, marca Brera, del valore quantificato di 1.500 euro, sottratta nei giorni precedenti da un'abitazione privata.

Portati in caserma i due, un 21enne italiano, già gravato da precedenti e sottoposto all’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria ed un 19enne romeno, entrambi residenti in provincia son stati denunciati per ricettazione in concorso. La bici è stata restituita ai legittimi proprietari.