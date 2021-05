Orafo minacciato e rapinato da due malviventi in scooter: bottino da 150mila euro

Hanno seguito i suoi movimenti e appena è entrato in auto l'hanno raggiunto e gli hanno puntato una pistola addosso. Sull'accaduto indagano gli uomini della Polizia di Stato

Nel tardo pomeriggio di giovedì, lungo viale della Pace a Vicenza, due malviventi in sella ad uno scooterone hanno atteso che un orafo salisse in auto per raggiungerlo e puntargli una pistola addosso.

Sotto minaccia, l'orafo ha consegnato loro il campionario del valore di 150mila euro.

Subito dopo l'accaduto, l'uomo ha chiesto l'intervento del 113. Arrivati sul posto gli agenti hanno acquisito qualche testimonianza e sono ora alla ricerca di dettagli per smascherare i malviventi.