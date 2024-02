Rapina a un minore nel parcheggio, nei guai due diciasettenni

Nella notte del 2 dicembre scorso, verso le ore 01.45, alla centrale operativa della compagnia carabinieri di Schio è stata segnalata una rapina a danno di un minore avvenuta in centro a Isola Vicentina. Sul posto sono state inviate le pattuglie della stazione carabinieri di Malo e dell’aliquota radiomobile della compagnia di Schio. Dalla ricostruzione dei fatti, è emerso che un minore, mentre si trovava in un parcheggio pubblico ubicato nei pressi di un locale serale, nel riprendere il proprio ciclomotore per tornare a casa, è stato avvicinato da due sconosciuti che, sotto minaccia di un coltello, si facevano consegnare le chiavi del mezzo.

Approfittando di un attimo di distrazione, la vittima è riuscita ad allontanarsi velocemente e a chiedere aiuto a delle persone che si trovavano all’esterno dell’esercizio pubblico, segnalando i fatti al numero di emergenza 112. Gli sconosciuti, che nel frattempo avevano preso dal vano sella del ciclomotore una sigaretta elettronica e le chiavi di casa del giovane, si sono dileguati a piedi nei campi circostanti.

Le attività di polizia giudiziaria condotte dai carabinieri della stazione di Malo hanno consentito di rintracciare due diciassettenni a carico dei quali sono stati raccolti elementi che comprovavano la rapina consumata. Gli stessi sono stati pertanto denunciati in stato di libertà alla procura della Repubblica presso il tribunale dei minorenni di Venezia. La tempestiva segnalazione al numero di emergenza 112 ha consentito ai carabinieri di intervenire rapidamente e individuare gli autori del reato.