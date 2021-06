Pugno in faccia per una lite, un uomo finisce in fin di vita

Tragedia sfiorata per una lite. La vittima, un 36enne foggiano, è stata trovata riversa a terra con una ferita alla testa ed è finita in ospedale in gravi condizioni. L'episodio è accaduto alle 5:30 di domenica mattina in via Roana a Bassano. Sul posto sono accorsi i carabinieri e il personale del Suem che ha intubato l'uomo per poi ricoverarlo al San Bassiano.

Le condizioni, della vittima sono apparse subito critiche. Il ferito aveva perso conoscenza e perdeva sangue dal capo. I militari, si sono quindi messi alla ricerca dell’uomo che aveva dato l’allarme ai soccorsi mentre, visto il pericolo di vita in cui versava la vittima, sono intervenuti gli inquirenti della sezione operativa sempre di Bassano del Grappa. L’attività di indagine, guidata dal pm di turno Cristina Carunchio, ha consentito di concentrare i sospetti su NAAMANE Omar Naamane, nato Lecce il 23 aprile 2000, residente a Bassano del Grappa, pregiudicato.

I carabinieri hanno accertato che tra quest’ultimo e la vittima, è nato un diverbio per futili motivi durante il quale il Naamane, ha colpito con un pugno il 34enne che è caduto a terra battendo il capo sull’asfalto e rimanendo privo di sensi.

Vista la ricostruzione dei fatti, terminata in serata, gli inquirenti hanno sottoposto il Naamane a fermo di indiziato di reato di lesioni personali aggravate e, dopo le formalità di rito, trasferito in carcere a Vicenza.