Principio d'incendio al motore di un pullman

Alle 10:45 di martedì, i vigili del fuoco, sono intervenuti in via Maraschin a Schio per il principio d’incendio del motore di un pullman del trasporto provinciale della linea Valli del Pasubio Vicenza: nessuna persona è rimasta ferita.

I pompieri arrivati dal locale distaccamento, hanno messo del tutto in sicurezza il mezzo, dopo il risolutivo intervento dell’autista, che con un estintore ha subito spento le fiamme. Sul posto i tecnici dell’azienda di trasporto. Le operazioni di soccorso dei vigili del fuoco sono terminate dopo circa un’ora.