Prende fuoco una catasta di legna, intervengono i pompieri

Ieri sera, mercoledì 21 luglio, poco dopo le 21, i vigili del fuoco sono intervenuti in strada del Generale Malga Sunio a Caltrano per un incendio di una catasta di legna. Numerose le chiamate alla sala operativa in quanto il rogo visibile dalla pianura. I pompieri arrivati da Asiago e Schio, hanno spento le fiamme evitando l'estensione ai campi. Questa mattina nuovo intervento dei vigili del fuoco sullo stesso luogo per alcuni focolai ripartiti. Le cause del rogo sono al vaglio dei vigili del fuoco. In corso la bonifica.