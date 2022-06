Cocaina in casa pronta per lo spaccio, arrestati madre e figlio

Nella tarda mattinata del 31 maggio gli agenti della squadra mobile e della squadra “volanti” della questura hanno perquisito un’abitazione del centro storico di Vicenza, dove hanno sorpreso 3 persone, (M.M., R.M.R. e H.M. le iniziali) rispettivamente madre, figlio e figlia che stavano cercando di disfarsi di una quantità di cocaina. Durante le attività di polizia, infatti, la madre - con la complicità del figlio e della figlia - è riuscita a chiudersi in bagno e a disfarsi della droga, che in precedenza aveva versato in un secchio d’acqua sperando di poterla in seguito recuperare, attraverso l’impianto sanitario.

Gli investigatori sono intervenuti prontamente, riuscendo a recuperare e sottoporre a sequestro un involucro contenente circa 26 grammi di cocaina, denaro contante per un importo di oltre 1.400 euro, sostanza da taglio di varia natura, un bilancino di precisione e diverso materiale utilizzato per il confezionamento dello stupefacente.

Dopo aver condotto i 3 membri della famiglia negli uffici di viale Mazzini, gli agenti hanno proceduto all’arresto di M.M. e R.M. in flagranza di reato in concorso per detenzione i fini di spaccio di sostanze stupefacenti, mentre H.M. è stata denunciata in stato di libertà per il medesimo reato. Sono tuttora in corso ulteriori attività investigative della squadra mobile finalizzate a ricostruire la vicenda ed a individuare i canali di approvvigionamento della cocaina.