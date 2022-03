Le telecamere "pizzicano" clienti e spacciatori: denunciato un pusher

L’unità Nos della polizia locale ha effettuato dei controlli il 16 e il 17 marzo a Campo Marzo: il 17 marzo gli agenti in borghese, con l’ausilio del sistema di videosorveglianza, hanno segnalato 4 persone alla prefettura per detenzione di sostanze stupefacenti. Una persona è stata denunciata a piede libero per spaccio. Tutte le persone coinvolte avevano dai 30 ai 50 anni.

Attraverso le immagini delle telecamere gli agenti hanno notato un raggruppamento di persone sospetto a Campo Marzo e pertanto si sono subito recati sul posto. Hanno fermato e identificato sei persone: due sono state perquisite, quattro sono state segnalate alla prefettura per detenzione di sostanze stupefacenti. Una in particolare è stata denunciata a piede libero per spaccio. Sono state sottoposte al sequestro penale 7 dosi per un totale di 5 grammi tra cocaina, eroina e marijuana.