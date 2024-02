Perseguita la ex, in carcere stalker 32enne

Nella serata di venerdì, a Camisano Vicentino, i carabinieri hanno dato esecuzione all’ordine di carcerazione, in aggravamento alla originaria misura cautelare del “divieto di avvicinamento alla persona offesa e ai luoghi dalla stessa frequentati”, emessa dalla procura della Repubblica presso il tribunale di Vicenza, a carico di S.A. trentaduenne albanese, operaio, gravato da precedenti di polizia anche specifici.

L'uomo, nonostante l’iniziale ammonimento del questore, intimato all’inizio del 2023 e della successiva applicazione della misura cautelare del “divieto di avvicinamento alla persona offesa”, ha continuato, con diverse e ripetitive azioni, le condotte persecutorie ai danni della sua ex convivente In particolare l'albanese inviava continuamente messaggi, anche contenenti minacce, e si presentava nei luoghi frequentati dalla donna, anche sul posto di lavoro, violando così le prescrizioni della misura cautelare in atto, che, risultando non più efficace a scongiurare il pericolo per la persona offesa, è stata aggravata dal giudice, disponendo la custodia cautelare in carcere. L'arrestato, al termine delle formalità di rito è stato tradotto presso la casa circondariale di Vicenza