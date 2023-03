Parcheggiatori abusivi fermati dalla Polizia locale: i cittadini applaudono

Lo scorso giovedì, gli agenti della Polizia locale hanno effetuato due distinte operazioni che per contrastare il fenomeno dei parcheggiatori abusivi nei parcheggi dell’ospedale e un controllo antidroga davanti a una scuola superiore.

Parcheggiatori abusivi

Nel primo caso, anche in seguito ad alcune segnalazioni di cittadini, gli agenti del Nos sono intervenuti con le pattuglie antidegrado nel parcheggio di via Rodolfi verso Parco Querini. Notate tre persone sospette che cercavano di dileguarsi, le hanno rincorse e fermate tra gli applausi dei presenti. Per i tre è scattata la sanzione per violazione del regolamento di polizia urbana, con sequestro di una somma pari a circa 70. I controlli nei parcheggi dell’ospedale proseguiranno anche nei prossimi giorni.

Droga a scuola

Nella stessa mattinata, gli agenti del Nos hanno eseguito un controllo nei pressi di una scuola superiore, avvicinando un gruppo di ragazzi che stavano fumando e rilevando immediatamente l’odore acre tipico dell’hashish. Due ragazzi, entrambi maggiorenni, hanno consegnato due involucri rispettivamente di 45 e 4 grammi di hashish e sono stati segnalati alla prefettura come consumatori di sostanze stupefacenti.