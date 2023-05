Parapendio precipita sui Berici, ferito un 40enne

Il Soccorso alpino di Padova è stato attivato verso le 16 per un'allerta arrivata dal 118 di Vicenza. Alcune persone da San Germano dei Berici, Val Liona, avevano visto precipitare un parapendio subito dopo il decollo dal Monte Lupia sui colli Berici.

Una squadra ha raggiunto il luogo indicato, dove stavano operando medico, infermiere e tecnico di elisoccorso dell'elicottero di Treviso emergenza, sbarcati in hovering, che hanno preso in carico per le prime cure al 40enne di Sovizzo, per un possibile politrauma. L'uomo, che era stato imbarellato e portato sulla strada, è stato trasferito in ambulanza e condotto dove era atterrato nel frattempo l'elicottero, decollato poi in direzione dell'ospedale di Vicenza.