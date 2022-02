Infortunio sul lavoro, operaio folgorato in un cantiere: è gravissimo

Alle 9:40, di venerdì, i vigili del fuoco sono intervenuti in Viale del Sole a Vicenza all’interno del cantiere per la realizzazione della nuova tangenziale per un incidente sul lavoro di un operaio rimasto folgorato e gravemente ferito mentre era intento a montare un traliccio.

L’uomo era intento a montare il traliccio quando la struttura si è avvicinata ai cavi soprastanti della media tensione e si è creato un arco elettrico. L’operaio è stato subito soccorso dai colleghi che hanno dato l’allarme. I vigili del fuoco accorsi sul posto per mettere in sicurezza il cantiere, hanno supportato il lavoro dei sanitari, che hanno stabilizzato l’uomo ustionato, trasferito in ospedale in codice rosso.

Sul posto la polizia di Stato e personale dello Spisal per determinare le cause dell’incidente.