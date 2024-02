Morte Davide Rebellin, concessi i domiciliari all'investitore

Wolfgang Rieke il camionista tedesco che il 30 novembre 2022, alla guida del suo camion, travolse e uccise il campione di ciclismo Davide Rebellin, lascerà il carcere. Il giudice ha infatti concesso i domiciliari al 63enne con il braccialetto elettronico e rimarrà in Italia, in un appartamento del Trevigiano dove sarà ospitato da amici.

Dal 25 agosto 2023, Wolfgang Rieke, si trovava detenuto in carcere a Vicenza accusato di omicidio stradale con l’aggravante della fuga. Prima dell'estradizione in Italia, nei confronti del camionista tedesco era in corso di svolgimento dall'autorità Giudiziaria tedesca il procedimento relativo al mandato di arresto di europeo emessa su richiesta della procura del gip di Vicenza.

Il camionista si era poi spontaneamente presentato ai fini dell’esecuzione della custodia cautelare in carcere.