Infarto fatale durante i lavori di potatura, muore 75enne

La vittima, Giampietro Costa, alla mattina aveva avvisato i parenti di non sentirsi tanto bene. Il malore lo ha colto dopo pranzo: per lui non c'è stato nulla da fare

Stroncato da un infarto mentre stavo svolgendo dei lavori di potatura sul terreno adiacente alla propria abitazione. Il dramma è accaduto nel pomeriggio di lunedì in via Oldelle a Pianezze.

L'uomo, Giampietro Costa, nato a Carmignano di Brenta in provincia di Padova e residente appunto in via Oldelle a Pianezze, poche ore prima aveva avvisato i parenti di non sentirsi molto bene. Dopo pranzo ha però deciso di impegnarsi comunque in alcuni lavori ed è stato colto da un malore mentre era su una pianta a potare. L'anziano è caduto dall'albero finendo in un piccolo avvallamento.

Inutile l'intervento dei soccorsi: per l'anziano non c'è stato nulla da fare.