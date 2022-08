Muore improvvisamente l'ex finanziere Grazioso Sommaggio

Addio comandante. Come confermato dalle fiamme gialle thienesi, nella giornata di sabato 20 agosto ha perso la vita Grazioso Sommaggio, 74 anni, ex comandante della tenenza della guardia di finanza di Thiene, ora in pensione.

Da quanto ricostruito l’uomo, residente a Thiene, si trovava in una sua residenza di Velo d’Astico, quando sarebbe stato punto da una vespa. Vani i tentativi di soccorso, per Sommaggio non ci sarebbe stato nulla da fare.