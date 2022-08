Mucca cade in un crepaccio, recuperata dai vigili del fuoco 

Domenica alle 10:00, i vigili del fuoco sono intervenuti poco distante di Malga Campo Mandriolo a Gallio per il recupero di una mucca caduta in un crepaccio nella giornata di ieri. Il bovino incastrato nella fenditura del terreno è stato imbragato dai vigili del fuoco di Asiago e recuperato grazie all’intervento dell’elicottero Drago 59 del reparto volo di Venezia, che l’ha issato con il gancio baricentrico per poi depositarlo in una zona sicura. Le operazioni di recupero sono terminate a mezzogiorno circa.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.