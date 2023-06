Morte Rebellin, scarcerato l'investitore: sospeso il mandato di cattura europeo

Colpo di scena nella vicenda legata alla morte del corridore vicentino Davide Rebellin. Wolfgang Rieke, il camionista tedesceo che giovedì 16 giugno era stato arrestato dalla polizia tedesca in esecuzione del mandato di cattura europeo emesso dal gip di Vicenza, per la morte di Davide Rebellin, è stato scarcerato.

Secondo quanto si apprende, decorsi i termini per tenerlo in stato di fermo in custodia cautelare è stato scarcerato a seguito della sospensione del mandato di cattura europeo. Il motivo? L'omicidio stradale non è previsto dal codice penale tedesco.

Wolfgang Riekee Rieke è stato quindi rimesso in libertà con l'obbligo di firma ogni venerdì dalla polizia e deve restare a disposizione della giustizia tedesca che si deve pronunciare definitivamente sul caso.