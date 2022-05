Ragazze molestate e palpeggiate sull'autobus di linea: arrestato un 49enne

Dopo essere uscite dalla scuola erano salite a bordo di un autobus della SVT per fare rientro a casa e si sono imbattute in un 49enne pakistano che, dopo averle fissate insistentemente ha cercato di ostruire loro la discesa dal mezzo ed infine iniziava a molestarle fisicamente, toccandole ripetutamente in varie parti del corpo.

É quanto successo nel pomeriggio di venerdì a Vicenza. L'autista dell'autobus ha chiesto l'intervento della polizia, attirato dalle urla e dai pianti delle ragazze. L’arrivo tempestivo degli agenti delle Volanti ha consentito di intercettare, ancora a bordo dell’autobus, sia le ragazze che il presunto responsabile.

Le giovani vittime – 8, di cui 4 minorenni – sono state subito soccorse ed accompagnate negli Uffici di viale Mazzini per fornire tutte le indicazioni in merito a quanto accaduto e per formalizzare le querele.

I racconti delle ragazze, alcune delle quali assistite dai loro genitori, rivelavano particolari di enorme gravità, dettagli circostanziati sulle condotte inequivocabili poste in essere dall’uomo il quale, non curante della reazione delle vittime, riusciva a molestarne otto in pochissimi minuti.

Il soggetto, un cittadino pakistano di 49 anni, disoccupato e regolarmente residente in provincia, con a carico precedenti penali per reati contro il patrimonio, è stato subito condotto in Questura dove, al termine delle procedure di rito, veniva tratto in arresto con l’accusa di violenza sessuale e ristretto nella Casa Circondariale di Vicenza a disposizione dell'autorità giudiziaria.

Su disposizione del Questore della Provincia di Vicenza Paolo Sartori, l’Ufficio Immigrazione ha avviato le procedure finalizzate alla espulsione del 49enne dal territorio nazionale.