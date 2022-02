Molesta i clienti di un bar e ferisce 2 carabinieri, arrestato 49enne

Nella tarda serata del 20 febbraio i carabinieri hanno arrestato per minaccia, violenza e resistenza a pubblico ufficiale, lesioni e detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente A,T, nato a Vicenza, quarantanove anni, residente in provincia, già gravato da precedenti.

L'uomo, alle ore 18.50 presso il bar "Gad Hollywood Café" di via Cantarana a Torri di Quartesolo, durante le operazioni di controllo a seguito di richiesta al 112 poiché stava molestando alcuni clienti, ha aggredito i due militari intervenuti provocando ad entrambi lesioni guaribili in 3 giorni. Il 49enne è stato anche trovato in possesso di 32 grammi di marijuna.

L'arrestato, al termine delle operazioni di rito è stato ricoverato presso il reparto di psichiatria dell'ospedale di Vicenza.