Molesta e importuna i bagnanti in piscina, pregiudicato fermato con otto coltelli

Nel tardo pomeriggio di mercoledì la questura ha ricevuto alcune richieste di intervento urgente da parte di diversi bagnanti presenti presso la piscina comunale di San Pio X per la presenza un soggetto alterato che stava dando in escandescenze e che, con molestie e provocazioni, stava creando disturbo e preoccupazione alle persone presenti, tra cui numerosi minorenni. Inviati sul posto, gli agenti hanno individuato, fermato e identificato il soggetto che, al momento del controllo, non ha opposto resistenza.

Il protagonista dell'episodio è risultato essere R.N., 26enne vicentino residente in città con a proprio carico numerosi precedenti per reati di varia natura e gravità. L'uomo è stato trovato in possesso di 8 coltelli, di cui la maggior parte a serramanico, e di circa 30 grammi di hashish: per questi motivi, quindi, è stato accompagnato negli uffici della questura e denunciato per il reato di porto abusivo di armi oltre che segnalato alla prefettura per il possesso di sostanze stupefacenti e sanzionato amministrativamente per ubriachezza molesta. Nei suoi confronti il questore ha anche emesso un divieto di accesso (DACUR) alle strutture della piscina e alle sue pertinenze per la durata di 2 anni. L’eventuale inottemperanza del presente provvedimento è punita con l’arresto da 6 mesi a 2 anni di reclusione, e con la multa da 8.000 a 20.000 euro.