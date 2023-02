Ubriaco minaccia di morte la madre, carabinieri sventano la tragedia

Nella mattinata di giovedì, un 26enne moldavo, in evidente stato di alterazione psicofisica, ha acceso una discussione per futili motivi con la madre, minacciava ripetutamente di morte. Sul posto sono intervenuti i carabineri che hanno provato a calmare il giovane venendo però a loro volta minacciati.

Per nulla rassegnato e sempre molto agitato, l’uomo ha tentato di aggredire la madre, ma grazie all’intervento dei carabinieri è stato evitato il contatto. In questo frangente un militare è stato lievemente ferito.

Una volta immobilizzato, il giovane è stato accompagnato in caserma e quindi arrestato e trattenuto in camera di sicurezza. Giovedì mattina il giudice per le Indagini preliminari, ha convalidato l’arresto per maltrattamenti in famiglia, lesioni e resistenza a pubblico ufficiale e ne ha disposto la liberazione applicando però il divieto di dimora nel Comune di Vicenza