Il 2 settembre scorso era stato recuperato in mare dalla Guardia Costiera dopo che si era sentito male durante un bagno sul tratto di mare della spiaggia di Ponente, a Caorle (Venezia) tra la torretta 38 e la 39. Trasferito d'urgenza all'ospedale Civile di Venezia in gravi condizioni è spirato nella giornata di mercoledì.

Malore in mare, a pochi giorni dal ricovero in ospedale Mattia non ce l'ha fatta