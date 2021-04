Ragazzo muore durante la Dad, il corpo trovato dal padre in camera

Tragedia nella mattinata di lunedì. La procura ha aperto un fascicolo per stabilire le cause del decesso di Matteo Cecconi, un 18enne di Bassano del Grappa

Matteo Cecconi, un 18enne di Bassano del Grappa, è stato trovato senza vita dal padre nella mattinata di lunedì. La tragedia è avvenuta nell'abitazione di famiglia mentre il ragazzo stava seguendo in camera sua la Dad dell'istituto che frequentava, l'Itis Fermi. Sulla morte è stata aperta un'inchiesta da parte della procura di Vicenza e il pubblico ministero è in procinto nel disporre l'autopsia. L'esame post mortem dovrebbe infatti chiarire le cause del decesso.

I carabinieri, intervenuti sul posto, stanno appunto aspettando i risultati dei medici legali e nel frattempo indagando su alcune confezioni di medicinali, che sono state sequestate, ma anche su delle scatote contenenti un conservante per alimenti trovate nella camera del ragazzo e che, secondo i riscontri dei militari, lo stesso aveva acquistato su internet qualche giorno prima. Si tratta di una sostanza tossica che, se assunta, potrebbe essere letale per l'uomo.

Per ora gli inquirenti navigano ancora nel campo delle ipotesi, e devono far luce sul perché il giovane avesse acquistato proprio quel prodotto, ma non si esclude nessuna pista per fare luce sulla tragedia.

Il decesso del 18enne sarebbe avvenuto tra 9:30, quando ha messo in stand by il suo computer per il cambio dell'ora della Dad e le 11:15, ora in cui il padre l'ha trovato esanime. Il genitore ha tentato di rianimare il figlio e chiamato il 118. Nonostante l'intervento dei medici del Suem, per il ragazzo non c'era più niente da fare.