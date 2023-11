Maltrattamenti in famiglia, 65enne finisce in carcere

Nella mattinata di lunedì, i militari della stazione di Valli del Pasubio hanno rintracciato ed arrestato B.W. 65enne siriano, poiché colpito da un ordine di esecuzione per la carcerazione, emesso dalla Procura della Repubblica di Vicenza, perl’espiazione di una condanna definitiva alla pena di 3 anni, 5 mesi e 10 giorni di reclusione.

L'uomo è accusato di maltrattamenti in famiglia, reato commesso tra dicembre 2018 e aprile 2019 in Vicenza. L’arrestato, è stato portato in carcere.