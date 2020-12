Tronco d’albero si incastra sotto le arcate del ponte e fa da tappo

Nei diversi interventi per il maltempo, i Vigili del fuoco sono intervenuti a Torri di Quartesolo sul ponte sul Tesina per liberare due arcate ostruite da un tronco lungo oltre 10 metri, messosi di traverso, che fungeva da tappo, impedendo il normale deflusso d’acqua.

Un sommozzatore dei vigili fuoco imbragato si è calato riuscendo a passare una fascia di sollevamento intorno all’albero, che è stato poi stato issato con l’autogrù. L’albero è stato in parte tagliato in opera nella parte bassa per poi essere calato a terra sul ponte.