Fungaiolo si sente male dopo la puntura di un insetto

Sabato pomeriggio, poco dopo le 17, il Soccorso alpino di Arsiero è stato attivato per intervenire in supporto dell'ambulanza e dell'elicottero di Treviso emergenza, per un cercatore di funghi, che si era sentito poco bene dopo essere stato punto da un insetto nei boschi sopra Contrà Sella.

L'uomo, del posto, che avea chiamato i familiari, è stato raggiunto dai soccorritori, 8 tra i quali un'infermiera, dall'equipe medica e dal tecnico di elisoccorso e dal personale sanitario dell'ambulanza. Imbarellato, è stato sollevato per contrappeso un centinaio di metri fino alla strada e imbarcato con un verricello. L'eliambulanza è poi volata all'ospedale di Santorso.