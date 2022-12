Malore improvviso, runner trovato morto per strada

Un uomo senza documenti ma dall'eta apparente di circa 50 anni è stato trovato senza vita nella mattinata di sabato in via Chiocchette a Malo. Sul posto sono intervenuti i sanitari del Suem 118 che non hanno potuto far altro che constare il decesso. Sarebbe un malore la causa della morte dell'uomo, che indossava una tuta da runner ed è stato trovato riverso a bordo di una strada di campagna. I rilievi sono stati effettuati dai carabinieri di Malo.

(Articolo in aggiornamento)