Malore mentre sta andando in ospedale, muore 71enne

Un malore fatale non ha lasciato scampo a un pensionato di 71 anni. È successo nel primo pomeriggio di giovedì in lungo via Europa Unita a Schio. Secondo le prime informazioni l'uomo, residente a San Vito di Leguzzano, si stava recando in ospedale accompagnato in auto da un'altra persona.

Il conducente, quando l'anziano si è sentito male, ha accostato l'auto e il 71enne, sceso dall'abitacolo si è subito accasciato a terra. L'allarme è scattato immediatamente e sul posto è arrivata un ambulanza del Suem 118. Inutili i tentativi di rianimazione: per l'uomo non c'era ormai più nulla da fare. Sul posto è intervenuta anche la polizia locale.