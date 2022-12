Malore in casa, ingegnere muore a 51 anni dopo il ricovero

La notte di Natale un dramma ha colpito la comunità dei comuni dell'Alto Vicentino. John Antonhy Faccin, stimato e conosciuto ingegnere di Cornedo Vicentino, residente a Schio e manager della Dental Art di Montecchio Precalcino, azienda specializzata in arredi tecnici per studi odontoiatrici e dentistici, è morto all'ospedale di Santorso dopo che un malore l'ha colpito mentre si trovava nella sua abitazione nella sera del 25 dicembre.

La procura di Vicenza ha disposto l'autopsia per stabilire le cause del decesso. Faccin, sposato e padre di un figlio di 12 anni, era nato negli Usa da una famiglia originaria della Vallata dell'Agno che poi è rientrata in Veneto, a Cornedo, dove il 51enne ha vissuto la sua giovinezza prima di traferirsi a Schio. Molti i messaggi di cordoglio arrivati via social.

Faccin ha accusato i sintomi di un malore, probabilmente un infarto, mentre si trovava a casa. L'arrivo dei soccorsi, chiamati dalla moglie, e successivo trasporto in ambulanza all'ospedale di Santorso, sono stati purtroppo inutili. Il funerale si svolgerà a Santorso ma la data sarà fissata solo dopo l'autopsia.