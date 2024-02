Lite sull'autobus per 80 centesimi, donna aggredisce i poliziotti intervenuti: denunciata

Nella serata di lunedì 26 febbraio gli agenti della squadra “volanti” del Commissariato di Bassano del Grappa hanno denunciato in stato di libertà M.L., 25enne cittadina italiana di origine brasiliana, residente a Caldogno, per i reati di resistenza a pubblico ufficiale, interruzione di un pubblico servizio e lesioni personali. Alle ore 18.35 circa, in via Largo Parolini, nei pressi della stazione ferroviaria di Bassano, gli agenti hanno notato due soggetti in colluttazione. Improvvisamente uno dei due è caduto rovinosamente a terra, mentre l’altro, di corsa, è salito frettolosamente sull’autobus di linea SVT diretto a Sandrigo. La persona caduta a terra, si è rialzata ed è salita sullo stesso autobus.

Gli operatori di polizia, giunti a bordo del mezzo pubblico hanno identifica prima il soggetto caduto in F.F. il quale, visibilmente agitato riferiva di essere il proprietario dell’edicola antistante la stazione, e ha indicato una giovane donna seduta negli ultimi posti dell’autobus, incolpandola di aver pagato solo in parte il titolo di viaggio. L’equipaggio ha raggiunto la giovane che si è mostrata sin da subito agitata e aggressiva, con un timbro di voce altissimo e alito fortemente vinoso mentre inveiva contro l’edicolante dicendo che lo stesso la voleva truffare per 80 centesimi di euro. Gli operanti hanno tentato invano di calmare la giovane, chiedendole di scendere dall’autobus per permettere all’autista e ai viaggiatori di partire. Dopo circa 20 minuti la 25enne si è alzata dal suo posto ma, giunta in prossimità delle scale, ha iniziato a dimenarsi, calciare e spintonare i poliziotti che, con non poca fatica, sono riusciti a farla uscire dal mezzo pubblico cadendo rovinosamente a terra.

Con non poca difficoltà, a causa del comportamento aggressivo tenuto, gli agenti sono riusciti a far salire la donna sull’autovettura di servizio e di accompagnarla presso gli uffici del commissariato; la donna è stata indagata in stato di libertà per i reati di resistenza a pubblico ufficiale, interruzione di un pubblico servizio e lesioni personali. Nei prossimi giorni verrà adottato da parte del questore della provincia di Vicenza un provvedimento di allontanamento dal comune di Bassano del Grappa con foglio di via obbligatorio.