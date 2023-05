Lite nella sala slot, 33enne viene colpito al volto con un bicchiere e perde un occhio

Una persona arrestata martedì per lesioni personali gravissime. È il bilancio dell'operazione dei carabinieri nei confronti di un marocchino (A.D. le iniziali) indagato per quel reato e le relative aggravanti (lesioni personali dolose gravissime) e finito ai domiciliari. L’ordinanza è stata disposta dal gip di Vicenza in seguito dell’attività investigativa condotta dalla stazione di Vicenza e coordinata dalla locale procura della Repubblica.

L’avvio delle indagini è avvenuto nel mese di marzo, quando cittadino italiano (E.C. le iniziali) di 33 anni ha presentato denuncia presso il locale comando carabinieri di un’aggressione subita giorni prima all’interno di una sala slot del comune di Vicenza dopo un diverbio per motivi inerenti la cessione di sostanza stupefacente. Il giovane, colpito al volto con un oggetto di vetro, verosimilmente un bicchiere, dopo il ricovero ospedaliero e la conseguente operazione chirurgica avvenuta nei giorni successivi, ha riportato la perdita della vista dell’occhio destro.

La vittima, dalla visione di alcune fotografie, ha poi riconosciuto il proprio aggressore. L’analisi del sistema di videosorveglianza della sala slot e di alcune telecamere della zona, oltre alle dichiarazioni di alcuni testimoni oculari, hanno permesso la ricostruzione dell’evento dando riscontro a quanto dichiarato in sede di denuncia dal 33enne. Sulla base della pericolosità del soggetto e dei suoi numerosi precedenti in materia di stupefacenti e reati contro la persona, il giudice ne ha disposto la custodia cautelare domiciliare. Infine nel corso della perquisizione domiciliare conseguente all’esecuzione della misura, i carabinieri hanno trovato e sequestrato alcuni grammi di hashish.