Lavoratori in nero in un'azienda metalmeccanica, maxi multa e attività sospesa

Nei giorni scorsi i carabinieri hanno controllato un’attività artigianale operante nel settore della metalmeccanica, legalmente rappresentata da un cittadino di origine cinese e ubicata nel comune di Campiglia dei Berici, all'interno della quale hanno riscontrato diverse violazioni, sia di carattere penale che amministrativo, soprattutto relative alla inosservanza delle norme della sicurezza sul posto di lavoro e della formazione dei lavoratori.

Nello specifico, nel corso del controllo, i militati hanno accertato che nell’azienda erano impiegati 2 stranieri non in regola e illegalmente presenti nel territorio nazionale. Per tale motivo, il datore di lavoro è stato denunciato per occupazione di lavoratori stranieri irregolari, mentre quest’ultimi sono stati deferiti per soggiorno illegale nel territorio nazionale. Al titolare dell’azienda sono state contestate, inoltre, sanzioni amministrative per un totale di 22.660 euro. Per le violazioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, infine, è stato applicato il provvedimento di sospensione dell’attività imprenditoriale.