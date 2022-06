Lavoro nero e dipendenti irregolari: maxi multa e chiusura di un locale

Nei giorni scorsi, l'Ispettorato Territoriale del Lavoro di Vicenza ha effettuato, nell'ambito di un'attività ispettiva congiunta con la Guardia di Finanza – Compagnia di Bassano del Grappa – un controllo in un club sportivo con annesso ristorante nella città del Grappa.

Gli ispettori hanno accertato la presenza di un lavoratore in nero ed hanno riscontrato l'utilizzo non regolare - da aprile a giugno - di almeno 35 lavoratori occasionali, da riqualificare con la stipula di contratti di lavoro subordinato, utilizzati sistematicamente in qualità di cuochi, addetti alla cucina e camerieri di sala.

È stato notificato alla società il provvedimento di sospensione dell'attività imprenditoriale per l'impiego di lavoratori in nero.

E' in corso l'iter per l'applicazione delle sanzioni amministrative, comprensive della maxi-sanzione per lavoro nero e delle riqualificazioni dei rapporti di lavoro, per un totale di circa € 35.000 euro, oltre ai recuperi previdenziali ed assicurativi.