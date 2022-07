Auto fuori strada e scontro tra due vetture: gli interventi dei pompieri

Due interventi dei vigili del fuoco quest’oggi, entrambi a Sandrigo

All'alba di oggi, sabato 9 luglio, i vigili del fuoco sono intervenuti in via Piave, appunto a Sandrigo, per un'auto segnalata fuoristrada in un campo agricolo. I pompieri, arrivati da Vicenza, hanno messo in sicurezza la vettura, appurando che all'interno non vi era nessuna persona. Si presume che l’automobilista, dopo aver fatto l’incidente, si sia allontanato autonomamente. I vigili del fuoco hanno provveduto ad avvertire dell’accaduto i carabinieri per far rimuovere l’auto. Le operazioni di soccorso sono terminate dopo circa un’ora.

Alle 13 circa, invece, i pompieri sono intervenuti lungo la strada Marosticana, tra Sandrigo e Ancignano, per lo scontro tra due auto, nel quale è rimasta ferita una donna. Arrivati sempre da Vicenza, i vigili del fuoco, hanno messo in sicurezza i mezzi ed estratto da una Fiat Punto rovesciata su un fianco la conducente, rimasta incastrata all'interno dell'abitacolo. La donna è stata presa in cura dal personale del Suem. Illeso il conducente dell’altra auto. Sul posto erano presenti anche i carabinieri per i rilievi del sinistro. Le operazioni di soccorso dei vigili del fuoco sono terminate dopo circa un’ora.