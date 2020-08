Escursionista in difficoltà ai labirinti dei Castelloni di San Marco: soccorso in quota

Nella tarda mattinata di sabato, poco prima delle 13, il Soccorso alpino è intervenuto ad Enego per una escursionista infortunatasi ai labirinti dei Castelloni di San Marco.

Due squadre hanno raggiunto in jeep Malga Fossetta, per poi proseguire a piedi per intervenire in caso l'elicottero di Treviso emergenza in avvicinamento non potesse concludere l'operazione, per scarsa visibilità, o necessitasse di supporto. L'eliambulanza ha invece ultimato in autonomia il recupero della donna che, messo male un piede, aveva riportato un probabile trauma al ginocchio.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

L'infortunata, che si trovava con un'altra persona a 1.800 metri di quota, è stata issata a bordo dal tecnico di elisoccorso con un verricello di 15 metri e trasportata all'ospedale di Bassano.