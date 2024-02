Grave infortunio sul lavoro, artigiano si taglia con la sega circolare: rischia l'amputazione di una mano

Grave infortunio sul lavoro nella mattinata di venerdì all'interno del negozio Cmp dei fratelli Campagnolo in via Merlo a Romano d'Ezzelino. Un artigiano di 52 anni, residente a Lusiana, era stato ingaggiato dall'azienda per sistemare i battiscopa del negozio quando, mentre stava tagliando un pezzo di legno, per ragioni in corso di accertamento si è ferito gravemente alla mano sinistra che è finita sotto alle lame.

I soccorsi sono scattati immediatamente è l'uomo è stato portato all'ospedale di Padova con l'elisoccorso. L'artigiano non sarebbe pericolo di vita ma la gravità del taglio potrebbe costargli l'amputazione della mano. Sul posto, per i rilevi, sono intervenuti i carabinieri e gli ispettori dello Spisal.