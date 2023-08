Schianto auto-bici, muore una 68enne: il conducente della vettura ai domiciliari

Incidente mortale a Montecchio Maggiore verso le 21:30 di domenica 13 agosto. Per cause in corso di accertamento da parte dei carabinieri, una ciclista di 68 anni è stata investita da un'auto vicino alla rotonda tra via Dei Trozi e via Zannato, sulla via che conduce al Polisportivo. Sul posto è arrivata un'ambulanza del Suem che ha trasportato la donna in codice rosso all'ospedale di Vicenza. La ciclista è purtroppo deceduta al nosocomio berico in seguito alle gravissime ferite riportate.

Secondo i primi rilievi effettuati dai militari dell'Arma di Valdagno e di Montebello Vicentino, il conducente dell'auto, un 30enne, ha tamponato la bicicletta condotta dalla vittima. Il giovane è stato indagato per omicidio stradale e arrestato: su disposizione del pm di turno si trova attualmente agli arresti domiciliari. In corso accertamenti per definire lo stato psicofisico dell'uomo al momento dello schianto.