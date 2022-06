Tragedia nella notte, l'auto sfonda la ringhiera e finisce nel canale: muore una 66enne

Tragedia nella notte. Una donna di 66 anni è morta in un incidente automobilistico. Poco dopo le 23 di martedì, i vigili del fuoco sono intervenuti in via Circonvallazione a Sossano per un’auto finita rovesciata in un canale d’irrigazione dopo aver divelto una ringhiera di protezione I pompieri arrivati da Lonigo e Mestre con il nucleo sommozzatori e da Padova con l’autogrù, hanno recuperato l’auto con all’interno il corpo senza vita, come accertato dal medico del Suem, della 66enne di Cologna Veneta in provincia di Verona.

L’auto è finita in un punto del canale particolarmente profondo ed era completamente sommersa, in quanto in prossimità di una griglia di uno sbarramento idraulico. I sommozzatori hanno eseguito una verifica del canale per escludere la presenza di altre persone. Sul posto i carabinieri per ricostruire la dinamica del sinistro. Le operazioni di soccorso dei vigili del fuoco sono terminate dopo alle 3 circa.