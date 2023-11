Auto esce di strada e rotola più volte, fine corsa nell'alveo del torrente

Martedì mattina, poco dopo le 8, i Vigili del fuoco sono intervenuti in via Restena ad Arzignano per un’auto finita fuori strada, rotolata più volte sotto il piano stradale fino a finire rovesciata nell’alveo del torrente: ferita la conducente.

I pompieri arrivati dal locale distaccamento, hanno messo in sicurezza l’auto, mentre la conducente, riuscita a venire fuori autonomamente è stata presa in cura dal personale del Suem. I soccorritori hanno trasportato in barella la donna fino al piano stradale dove è stata caricata in ambulanza e trasferita in ospedale.

Successivamente i Vigili del fuoco hanno creato un varco in mezzo alla vegetazione per il recupero dell’auto da parte del carro attrezzi. Le operazioni di soccorso sono terminate dopo circa due ore.