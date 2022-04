Incendio lungo la linea ferroviaria, cause in corso di accertamento

Sono ancora i corso le cause dell'incendio scoppiato poco prima delle 12:30 di lunedì di Pasquetta. I viglili del fuoco sono intervenuti in zona industriale a Vicenza, a ridosso della linea ferroviaria. Il rogo è partito dalla sterpaglia e ha coinvolto erba alta e baracche di lamiera.

Le fiamme si sono sviluppate in prossimità dei binari di servizio, poco distante della linea ferroviaria Milano-Venezia, dietro agli edifici commerciali Pulitalia e Grancasa. I pompieri sono arrivati con due autopompe, un’autobotte, un modulo antincendio boschivo e 12 operatori. Dopo aver circoscritto le fiamme, gli operatori hanno scolte le operazioni di bonifica. Cause in corso di accertamento.