Vasto incendio nella notte, distrutto un porticato: fiamme anche in abitazione

Intervento dei Vigili del fuoco poco prima delle 2 di sabato. Le cause dell’incendio sono al vaglio dei tecnici

Via Strada Monte

Nella notte tra venerdì e sabato, i Vigili del fuoco sono intervenuti in via Strada Monte ad Albettone Vicentino per l’incendio di un ampio porticato di un’abitazione.

I pompieri arrivati da Lonigo e Vicenza, con un’autopompa, un’autobotte, l’autoscala e 9 operatori sono riusciti a circoscrivere e spegnere le fiamme che stavano già interessando l’abitazione.

Bruciato tutto il porticato che ospitava un impianto fotovoltaico, danneggiata una camera della casa oltre a danni da fumo. Le cause dell’incendio sono al vaglio dei tecnici dei Vigili del fuoco. Le operazioni di messa in sicurezza dell’abitazione sono terminate all’alba di sabato.