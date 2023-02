Incendio in un appartamento della parrocchia: l'intervento dei vigili del fuoco

Poco prima delle 15:00, di domenica, i vigili del fuoco sono intervenuti in via Don Enrico Tazzoli a Valdagno presso una casa della parrocchia di San Quirico nei pressi della chiesa per l'incendio divampato all'interno dell’appartamento: nessuna persona è rimasta ferita. I pompieri accorsi da Schio, hanno spento le fiamme, che hanno interessato un materasso e altri oggetti d'arredo dell'alloggio occupato da una famiglia siriana, ospiti della parrocchia. Danni da fumo in tutti gli ambienti. Al momento delle fiamme nessuna persona si trovava in casa. Inibito l’uso dell’abitazione fino al ripristino dell’impianto elettrico e delle condizioni d'igiene e salubrità dell’appartamento. Le operazioni di soccorso dei vigili del fuoco sono terminate dopo circa un’ora e mezza.